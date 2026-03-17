【吉井理人の野球術 season3】#2

【前回を読む】侍J先発よりも困難なショートリリーフ カギを握るのは種市篤暉と北山亘基だと思う

先発投手は他球団相手の実戦で15〜20イニングくらい投げなければ、仕上がらないと思う。

ブルペンや自分のチームの打者相手のライブBPで投げるだけでは足りない。他球団のバッターを相手に、本気で抑えようと思って投げなければ心身ともに万全な状態にはならないと考えているからだ。

公式戦で相手をやっつけようと思ってマウンドに上がると、パフォーマンス向上に役立つアドレナリンやノルアドレナリン、逆にストレスやイライラの原因となるコルチゾールなどさまざまなホルモンが分泌される。敵を相手に集中したときに体内でホルモンが出ることによって、パフォーマンスに影響が出てくる。そういったことを踏まえたうえで、納得のいく結果が得られて初めて今年もやれるという気になる。ブルペンやライブBPなどの練習でいくら投げても仕上がらないと思うのはそういうことだ。

侍ジャパンに招集された投手たちは総じて対外試合の経験が不足している。

中でも菅野（36=ロッキーズ）と菊池（34=エンゼルス）は実戦をほとんど積まないまま本番を迎えた。メジャーリーガーは強化試合からしか実戦を踏めないルールだから仕方ないこととはいえ、ともに米国ではライブBPだけ。2人の対外試合は2日のオリックスとの強化試合1試合だけで、菊池は7日の韓国戦、菅野は8日のオーストラリア戦に先発。菊池が3回を6安打3失点なら、菅野は4回を4安打無失点。菊池は立ち上がりに点を取られたとはいえ、二回以降は立ち直っただけに、次はもう少し調子も上向くとみている。

実戦経験の少なさはいや応にもパフォーマンスに影響する。同様に実戦不足だった前回のダルビッシュ（39=パドレス）も大谷（31=現ドジャース）も、必ずしも本調子とは言えなかった。7割の仕上がりなのに10割の力を出そうとすると結果が伴わないケースが多いが、菅野も菊池もベテランだけにさほど心配はしていない。

実戦経験の少なさは今回、リリーフに回っている宮城（24=オリックス）や種市（27=ロッテ）にも言える。彼らはWBCが終われば、チームの先発の柱として期待されている。だが、侍ジャパンでは専門職が不足しているリリーフを務めることになった。すでに1位通過の決まっていた10日のチェコ戦は、彼らも含めてシーズン中に先発を務める選手を3イニングずつ起用することも可能だったものの、宮城は中3日で1回3分の1を投げ、種市は7日の韓国戦と8日のオーストラリア戦に連投した。

ただでさえ実戦経験が少ないうえ、リリーフの専門職としての調整をせざるを得ないのだから、WBCの約1週間後、27日のシーズン開幕からベストなパフォーマンスを発揮するのは難しい。エースとしての働きが期待できるのは5月くらいになるとみている。

（吉井理人／千葉ロッテマリーンズ前監督）