【仰天野球㊙史】#46

【仰天野球㊙史】金田ロッテはキャンプ中に「生理（性処理）休暇」を堂々と導入！監督就任翌年に日本一を達成した

90年近い歴史を刻むプロ野球。その間に“大改革”を逃した一件があった。45年ほど前のこと。監督出身者がリーグ会長になる--実現寸前で幻と消えた。

監督出身者とは、名将の誉れ高い西本幸雄である。確か1983（昭和58）年の夏だった。当時のパ・リーグ会長だった福島慎太郎から「次の会長はだれにするか」と相談された。筆者が「会長は腹案を持っているんでしょう？」と問いかけると、「現場出身の会長をつくりたい」と。

そして、「西本幸雄を考えている」――。

「現場を知る人物でなければこれからの時代を乗り切れないと思う」

その頃、西本は近鉄監督を退き、評論家になっていた。

とっぴな話ではなかった。福島と西本はプロ野球がセ・パ2リーグになった当時から付き合いがあった。50年に毎日オリオンズができた際、球団社長となったのが福島で、この年に別府・星野組から毎日に入団したのが西本だった。

パが動けばセ会長に川上哲治、王貞治

福島は東京帝国大（東大）から外務省に入り、ロサンゼルス総領事に。のち共同通信、ジャパンタイムズ社長などを務めた。米国時代に大リーグを知り、ア・リーグ会長に現場出身のジョー・クローニンが就いたことを知っており、その効果を学んでいた。クローニンは遊撃手として活躍、レッドソックスの監督としても実績を残しており、殿堂入りしている。

西本は立大、社会人を経験し、プロ野球の監督として実績を上げた。大毎、阪急、近鉄を優勝に導いた指導力が高く評価された。一本筋が通った人物で、大毎時代にはオーナー永田雅一と衝突して退団。阪急では監督信任投票をやってのけた。パ・リーグひと筋の野球人だった。

福島と西本は東京・港区のホテルオークラで会った。西本が関西の兵庫県宝塚から上京し、2人は1時間ほど話し合った。西本は「要請は理解した」としたものの、住まいは関西、「東京での仕事は難しい」と辞退した。真面目な西本はリーグを引っ張ることは困難と考えたのだ。

もし、西本がパ・リーグ会長に就任していたらセ・リーグ会長には巨人9連覇の監督だった川上哲治の可能性があった。2人は、福島が大リーグの野球協約を翻訳してプロ野球にルールを固定したことを知っており、川上は野球殿堂特別表彰委員会議長のときに「福島さんなくして現在のプロ野球はない」と力説、殿堂入りのメンバーに推薦した。

後年、現役時代に超大物だった元選手が全国紙上で「王貞治をコミッショナーに」と提案したことがある。あの時、西本が会長を引き受けていたら、王コミッショナーも実現したかもしれない、と思う。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）