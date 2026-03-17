豪中銀は予想通りの利上げ＝オセアニア為替概況



12時半の豪中銀金融政策会合は、大方の予想通り政策金利であるOCRを0.25％引き上げ4.10％とした。先週副総裁がタカ派姿勢を強調するまで据え置きが見込まれていたこともあり、短期金利市場では25％程度の据え置き見通しがあり、利上げ決定後は予想通りとはいえ小幅に豪ドル買いとなり、対ドルで0.7080ドル台から0.7094ドルを付けた。しかしすぐに豪ドル売りに転じ0.7049ドルを付ける展開となった。投票結果が5対4と予想外の僅差となったことで、追加利上げへの期待がいったん後退した。



もっとも下げた後はすぐに反発した。短期金利市場の動きをみると、利上げ決定直後に5月の利上げ見通しがいったん大きく後退も、すぐに上昇し、逆に利上げを100％織り込む動きとなった。声明でイラン紛争によるインフレの継続が警戒されていたことなどが背景にある。ブロック総裁は今回据え置きを主張したメンバーはタカ派的な据え置きであったと示した。また、燃料費の高騰は利上げの理由ではないとしており、今後イラン情勢で物価が上昇した場合に追加利上げを行う可能性を示している。



こうした状況から豪ドルは対ドルで金利発表前の水準を回復し一時0.7090ドルを付けた。その後ドル全面高に押された。豪ドル円は112.80円台で発表を迎え、利上げ決定で113.00円を付けたが、すぐに豪ドル売りが入って112.29円まで低下。その後112.90円台を付けるなど、上下に激しい動きを見せている。



NZドルは対ドルでドル全面高に押される展開。やや上値が重く0.5860ドル前後から0.5840ドル台まで下げた後、ドル全面高に0.5820ドル台を付けている。対円では93.10－30レンジでの推移から、対ドルでのNZドル売りに92円80銭台を付けている。



＊今週の主な予定



豪州

03/17 12:30 中銀政策金利 （3月） 結果 4.1% 予想 4.1% 前回 3.85%

03/18 08:30 Westpac先行指数 （2月） 前回 -0.05% （前月比）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 2.0万人 前回 1.78万人 （雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 予想 4.1% 前回 4.1% （失業率）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 5.05万人 （正規雇用者数）

03/19 09:30 雇用統計 （2月） 前回 -3.27万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

03/18 06:45 経常収支 （2025年 第4四半期） 予想 -49.0億NZドル 前回 -83.65億NZドル

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 0.4% 前回 1.1% （前期比）

03/19 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 1.7% 前回 1.3% （前年比）

03/20 06:45 貿易収支 （2月） 前回 -5.19億NZドル



MINKABUPESS 山岡

外部サイト