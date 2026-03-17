Ｊ２藤枝は２１日のアウェー福島戦に向け、１７日に焼津市内で調整した。今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）は、４連勝が懸かる次節に向けて意気込みを語った。

前節（１４日）、ＥＡＳＴ―Ｂグループで５位だった藤枝は２位だった大宮に２―１で勝利。連勝を３に伸ばし、チームは勢いに乗っている。槙野監督は戦術面について、「前後半で戦い方を変えるだけでなく、何分までにこれをやろうと細かく伝えている」と説明。掲げる超攻撃的サッカーは「Ｍｉｒａｇｅｏ（ミラージオ）」。幻影（Ｍｉｒａｇｅ）、新時代（Ｎｅｏ）、進む（Ｇｏ）を組み合わせた造語で、相手に攻撃を読ませない多彩な仕掛けがチームに浸透している。

次節の相手は、カズこと三浦知良（５９）が加入し注目を集めるＪ３福島だ。ここまで６試合で１勝５敗と苦戦しているが、指揮官は警戒を強める。「一番難しい相手。同カテゴリーで上位のチームだと『やらなきゃいけない』とモチベーションが上がる。一方でＪ３だったり、アウェーだったり、相手があまり勝てていない状況だと、モチベーションや強度が落ちがちになる」と話す。

特別大会期間中にチームへ“勝者のメンタリティー”を植え付け、新シーズンではクラブ最高位となる昇格プレーオフ圏内（６位以内）を目標に掲げる。「強いチームは上位から勝ち点を取るだけでなく、下位から取りこぼさない。連勝しているかどうかは関係ない。この試合はものすごく難しい。気を引き締めないといけない」と語り、足元を見据えた。（伊藤 明日香）