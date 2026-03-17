大竹しのぶ、森山良子が“お直し”してくれた愛用ストールを披露 “虫食い穴”を刺しゅうでリペア「うわぁ〜素敵」「世界で唯一のものに」
俳優の大竹しのぶが17日までに自身のインスタグラムを更新し、お気に入りの真っ赤なストールを披露。虫食いで開いてしまった穴をシンガー・ソングライターの森山良子が“お直し”してくれたことも明かし、刺しゅうでかわいらしくリペアされた様子も紹介した。
【写真】「うわぁ〜素敵」森山良子が刺しゅうで“お直し”してくれた、大竹しのぶの愛用ストール
大竹は「時折集まる和田誠さんの会。奥様のレミさんや、阿川佐和子さんがお声掛けくださり今年もみんなで集まることに」と説明。その会のメンバーの1人である森山について、「なんと、虫食いで穴が開いてしまった、私のお気に入りの真っ赤なストールを直して下さいました」と報告した。
さらに「お食事の時に持って来てねと言われて、お言葉に甘えてしまった私」と振り返り、「そして数日後、こんな可愛い包装紙に包まれて、こんな風に綺麗に穴に刺繍が施されていました。すごい、すごい、良子さん、凄すぎます。ほんとに優しい!!」と感激した様子でつづった。
投稿では、鮮やかな赤いストールの虫食い穴が、花のような刺しゅうで丁寧に修繕された様子を複数枚にわたって公開。かわいらしいラッピングや、大竹の近影も添えられており、ストールへの深い愛着とうれしさが伝わる内容となっている。
この投稿に「うわぁ〜素敵」「素敵なお直しですね」「ストールに愛着が増しますね〜」「神の手ですね」「最高のお友達ですね」「感動しました」「お気に入りがさらに世界で唯一のものになって愛が増し増しですね！」などの声が寄せられている。
【写真】「うわぁ〜素敵」森山良子が刺しゅうで“お直し”してくれた、大竹しのぶの愛用ストール
大竹は「時折集まる和田誠さんの会。奥様のレミさんや、阿川佐和子さんがお声掛けくださり今年もみんなで集まることに」と説明。その会のメンバーの1人である森山について、「なんと、虫食いで穴が開いてしまった、私のお気に入りの真っ赤なストールを直して下さいました」と報告した。
投稿では、鮮やかな赤いストールの虫食い穴が、花のような刺しゅうで丁寧に修繕された様子を複数枚にわたって公開。かわいらしいラッピングや、大竹の近影も添えられており、ストールへの深い愛着とうれしさが伝わる内容となっている。
この投稿に「うわぁ〜素敵」「素敵なお直しですね」「ストールに愛着が増しますね〜」「神の手ですね」「最高のお友達ですね」「感動しました」「お気に入りがさらに世界で唯一のものになって愛が増し増しですね！」などの声が寄せられている。