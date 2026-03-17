2つの食感の筍がやみつきに すき家『旨だしたけのこ牛丼』登場
牛丼チェーン店「すき家」は、24日午前9時より『旨だしたけのこ牛丼』を販売する。
【写真】とろ〜りコクをプラス『おんたま旨だしたけのこ牛丼』
同商品は、同店自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍（たけのこ）をトッピングした一品。筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、筍の2つの食感を楽しめる商品に仕上げた。
出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わい。食感が良く、噛むほどに旨みを感じられる筍が牛丼に絶妙にマッチし、さっぱりと食べられる。
また、同商品に胡麻ダレをかけた『胡麻ダレたけのこ牛丼』も登場。胡麻をはじめ、ピーナッツや豆板醤（トウバンジャン）、山椒、ラー油を使用したタレは、コクの中に旨辛さを感じられる味わいに仕上げている。
おんたまが筍の旨みにまろやかなコクをプラスする『おんたま旨だしたけのこ牛丼』『おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼』も同時に販売。
■商品概要（価格は全て税込）
『旨だしたけのこ牛丼』
（ミニ）600円（並盛）660円（中盛）860円 （大盛）860円（特盛）1060円（メガ）1240円
『胡麻ダレたけのこ牛丼』
（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1,090円（メガ）1,270円
『おんたま旨だしたけのこ牛丼』
（ミニ）710円（並盛）770円（中盛）970円（大盛）970円（特盛）1170円（メガ）1350円
『おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼』
（ミニ）740円（並盛）800円（中盛）1000円（大盛）1000円（特盛）1200円（メガ）1380円
【写真】とろ〜りコクをプラス『おんたま旨だしたけのこ牛丼』
同商品は、同店自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍（たけのこ）をトッピングした一品。筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、筍の2つの食感を楽しめる商品に仕上げた。
出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わい。食感が良く、噛むほどに旨みを感じられる筍が牛丼に絶妙にマッチし、さっぱりと食べられる。
おんたまが筍の旨みにまろやかなコクをプラスする『おんたま旨だしたけのこ牛丼』『おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼』も同時に販売。
■商品概要（価格は全て税込）
『旨だしたけのこ牛丼』
（ミニ）600円（並盛）660円（中盛）860円 （大盛）860円（特盛）1060円（メガ）1240円
『胡麻ダレたけのこ牛丼』
（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1,090円（メガ）1,270円
『おんたま旨だしたけのこ牛丼』
（ミニ）710円（並盛）770円（中盛）970円（大盛）970円（特盛）1170円（メガ）1350円
『おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼』
（ミニ）740円（並盛）800円（中盛）1000円（大盛）1000円（特盛）1200円（メガ）1380円