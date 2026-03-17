【きょうから】ファミリーマート×「ピエール・エルメ アンソロジー」第4弾 シリーズ初のタルト＆チルド飲料登場
ファミリーマートは、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルSweets」から、21世紀のパティスリー界を先導する第一人者 Pierre Herme（ピエール・エルメ）氏のブランドを国内で展開する PH PARIS JAPONのライセンスブランド、「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の第4弾として新商品3種をきょう17日から全国のファミリーマート約1万6400店にて発売する。
【写真】濃厚なチョコが楽しめる『ザ・タルト チョコレート＆コーヒー』
ファミリーマートでは、昨年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のスイーツを過去3回にわたって発売してきた。また、ファミリーマート限定のクリスマスケーキも昨年のホリデーシーズンを彩り、これまでのシリーズ累計販売食数は400万食を突破している。
第4弾は、過去2回にわたって販売し好評だったマカロンサンドを新たにイチゴ＆バニラフレーバーで展開するほか、シリーズ初のタルトとチルド飲料を発売。「ピエール・エルメ アンソロジー」初のチルド飲料の開発にあたり、ピエール・エルメ氏の好きな素材であるヘーゼルナッツとチョコレートを組み合わせた。ヘーゼルナッツが華やかな余韻を残す、チョコレートテイストとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『マカロン サンド イチゴ＆バニラ』268円
イチゴとバニラを合わせたマカロン。イチゴのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめる。
『ザ・タルト チョコレート＆コーヒー』298円
チョコレートとコーヒーを合わせたタルト。濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを楽しめる。
『チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク』330円
イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用したチョコレートドリンク。チョコレートのコクとヘーゼルナッツの華やかな香りが楽しめる。
ファミリーマートでは、昨年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のスイーツを過去3回にわたって発売してきた。また、ファミリーマート限定のクリスマスケーキも昨年のホリデーシーズンを彩り、これまでのシリーズ累計販売食数は400万食を突破している。
第4弾は、過去2回にわたって販売し好評だったマカロンサンドを新たにイチゴ＆バニラフレーバーで展開するほか、シリーズ初のタルトとチルド飲料を発売。「ピエール・エルメ アンソロジー」初のチルド飲料の開発にあたり、ピエール・エルメ氏の好きな素材であるヘーゼルナッツとチョコレートを組み合わせた。ヘーゼルナッツが華やかな余韻を残す、チョコレートテイストとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『マカロン サンド イチゴ＆バニラ』268円
イチゴとバニラを合わせたマカロン。イチゴのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめる。
『ザ・タルト チョコレート＆コーヒー』298円
チョコレートとコーヒーを合わせたタルト。濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを楽しめる。
『チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク』330円
イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用したチョコレートドリンク。チョコレートのコクとヘーゼルナッツの華やかな香りが楽しめる。