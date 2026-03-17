2022年の千葉県市川市長選で、活動実態のないダミーの候補を擁立した上、それらの費用を収支報告書に記載していなかったとして、市長が捜査機関に近く告発されることがわかりました。

【映像】ダミー候補の成りすましを主張する中谷さん（実際の様子）

ダミー候補の立候補を手伝った中谷圭子さん「私がやったのは電話番号を用意したことそれから選挙用の住所これ全く関係ない方の住所を入院されていたので勝手に利用させていただきました」

市川市の田中甲市長の知人、中谷さんは、2022年3月の市長選の際に「市川まみ」というダミーの候補に成りすましていたと主張しています。

その上で、中谷さんや当時、田中市長の陣営にいた男性らは、ダミー候補の擁立などに合わせておよそ2350万円かかったと主張しています。

この金が収支報告書に正しく記載されていないとして、市川市民が、田中市長を政治資金規正法違反の疑いで、近く捜査機関に告発することがわかりました。

捜査機関もこの情報をすでに把握しているとみられます。ANNの取材に対し田中市長は、「私がダミー候補を擁立するよう発案または指示した事実は一切ありません」「法に触れる行為はなかったと考えております」とコメントしています。（ANNニュース）