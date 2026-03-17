もうネバネバしない！納豆のフィルムをきれいにはがす簡単な方法３選
▶【写真付きで解説】納豆のフィルムを外す簡単な方法3選！本当に汚れない？
納豆を食べる際に、フィルムのネバネバがフタや手についてしまい、プチストレスを感じませんか？「納豆は食べたいけれど、ネバネバが付くのがイヤ」という方にぴったりな、フィルムをはがす方法を3つご紹介します。SNSで話題の簡単にできる方法で、美味しく納豆を食べましょう。
■方法1｜箸でパックに穴を開けてフィルムを抜く
準備するもの…納豆パック、箸
【手順】
1、納豆のパックを開く
2、箸の先端で、フィルムの上からパックの角に内側から穴を開ける
3、パックの外に出てきたフィルムを手でつまみ、引き抜く
フィルムを穴から抜く際は、それほど強い力は必要ありません。軽くフィルムをつまんでサッと抜くだけで、きれいにネバネバが取れます。フィルムを広げてみると、ほとんどネバネバがついていませんでした。
注意点としては穴を開ける位置と開け方です。パックの下の方に穴を開けると、タレを入れた際に漏れてしまいます。そのため、パックの上の方に穴を開けるのがポイントです。
また、穴を開ける際はパックをテーブルに置いた状態で安定させてから行いましょう。勢いよく突くと手やテーブルを傷つけてしまう可能性があります。
最近はパックが薄いタイプの納豆もあるため、穴は最小限に、軽く刺す程度にするのがおすすめです。強く突きすぎると穴が大きくなったり、横に裂けたりしてタレが漏れる原因になります。
■方法2｜フィルムを持ち横にスライドさせる
準備するもの…納豆パックのみ
【手順】
1、納豆のパックを開く
2、フィルムの一辺をしっかり持つ
3、フィルムをスライドする
「フィルムをただスライドするだけで、本当にきれいに取れるの？」と疑っていましたが、意外と汚れませんでした。外したフィルムを広げると、ほとんどネバネバが付いていません。外食などで人目が気になる際は、この方法が良いかもしれません。
■方法3｜箸にフィルムをくるくる巻き付ける
準備するもの…納豆パック、箸
【手順】
1、納豆のパックを開く
2、未使用の箸の持ち手側（太い方）をフィルムに対して垂直に当てる
3、箸を回し、フィルムを巻き付ける
4、フィルムが全て巻き付いたら、箸ごと持ち上げる
この方法では、箸を持ち上げるタイミングを見極めるのが重要です。一度、フィルムを完全に巻き取る前に箸を持ち上げたところ、フィルムが納豆にくっついたままになってしまいました。上手に持ち上げられず、手が汚れてしまいます。
再度チャレンジしたときは、フィルムが完全に浮くまで箸に巻き付けました。すると、きれいにフィルムごと箸を持ち上げられます。フィルムを見てみると、ネバネバと納豆の粒が少しついていました。
■結局どれが一番きれいに取れる？ネバネバは残る？
「箸にくるくる巻き付ける方法」は、フィルムにネバネバが残りやすく失敗することもあります。一方で「パックに穴を開ける方法」と「フィルムを横にスライドする方法」は、フィルムにほとんどネバネバが付かず、ストレスなく納豆を食べられます。2つの方法ではネバネバの残り具合に大きな差はありません。
■フィルムの外し方ひとつで納豆が気軽に食べられる！
納豆を食べたいけれど手が汚れるのに抵抗があるという方にぴったりな便利技を3つ紹介しました。特別な道具が必要なく、フィルムをきれいにはがせるので爽快感があります。ぜひ真似をして、納豆を食べるハードルを下げてみてください。
文＝かに
夫と娘の3人暮らしを楽しむママライター。キレイ好きだけどずぼらな性格を活かして「無理せず続けられる」「思わず試したくなる」ライフハックを発信。忙しい毎日を少しでもラクに、ちょっと楽しくできる記事をお届けします。ミニマリストにあこがれを抱き、シンプルで心地よい暮らしを目指しています。