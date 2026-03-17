17日15時現在の日経平均株価は前日比50.02円（-0.09％）安の5万3701.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1058、値下がりは465、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は137.71円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が34.09円、ＳＢＧ <9984>が32.09円、フジクラ <5803>が30.08円、レーザーテク <6920>が20.72円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を22.56円押し上げている。次いでイビデン <4062>が19.59円、第一三共 <4568>が17.55円、中外薬 <4519>が16.95円、村田製 <6981>が15.00円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は海運で、以下、鉱業、卸売、医薬品と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、ガラス・土石が並んでいる。



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