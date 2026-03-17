第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕、甲子園球場）で、甲子園大会では初めて「指名打者（ＤＨ）制」が導入される。

守備につかない選手が投手の代わりに打席に立つ制度で、投手の負担軽減や控え選手の出場機会増が期待される一方、「エースで４番」が珍しくない高校野球では「使わない」という学校もあり、各校の対応に注目が集まる。

ＤＨ兼先発投手、降板後も打席に

ＤＨ制は、国内ではプロ野球や社会人、大学で採用されている。日本高校野球連盟は暑さ対策の一環でＤＨ制を検討し、昨年８月に導入を決定。今春から全ての公式戦で選択可能となった。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）の活躍をきっかけに設けられた「大谷ルール」も採用。ＤＨを兼ねて先発した投手は、降板後も打席に立つことができる。

読売新聞が出場全３２校に行った聞き取り調査では、「使う」「状況に応じて使う」は２５校、「使わない」方針や可能性を示したのは３校、検討中が４校だった。

使う理由では「投手が打撃や走塁で負傷するのを防げる」「守備が苦手でも打撃が得意な選手が活躍できる」といった意見が目立つ。起用法は、パワー重視のプロとは異なるケースもありそうだ。東北（宮城）の我妻敏監督は「器用に走者を進められる『つなぎ役』のＤＨを６番に据える」方針。花咲徳栄（埼玉）の岩井隆監督は、昨秋から打力や走力にたけた６選手に準備をさせてきたといい、状況に応じて代走や代打などで「目まぐるしいほど選手を代えていく」と独自の戦術を温める。

再登板を見越して使わない選択も

一方、「大谷ルール」ではマウンドを降りると再登板できず、大会屈指の剛腕、強打を誇る山梨学院（山梨）の菰田陽生選手（３年）の起用法が注目される。ベンチ入りが定員の２０人に満たない１８人で臨む高知農（高知）はエースの山下蒼生（あおい）選手（３年）が打線の要でもあり、再登板も見越して「ＤＨを使わない」と回答した。今大会の出場校では少数派だが、部員数が少ないチームは「１０人」でのプレーを選択しない傾向が出てくる可能性もある。

また、ＤＨ制は解除となる条件が複数あり、試合途中で復活させることはできない。日本高野連は選手交代の混乱も予想されるとして、今月７日、選抜大会の審判を対象に研修会を開き、ルールを再確認。各都道府県連盟も春季大会を前に注意点の周知を進めた。日本高野連の尾崎泰輔審判規則委員長は「伝令の選手が（監督の意図を）理解できていない場合もあるかもしれない。今まで以上に丁寧に聞き取りたい」としている。