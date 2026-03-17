１５日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、オーストリアのアイグナー姉弟（きょうだい）がアルペンスキーの視覚障害クラスを席巻した。

きょうだい３人でメダル９個を獲得した２０２２年北京大会に続き、今回も２人で９個のメダルを取って大会の主役となった。

７日に行われたアルペン滑降女子で、姉で三女のベロニカ（２３）が今大会の金メダル第１号に輝いた。滑降男子でも弟のヨハネス（２０）が連覇を遂げ、「これで次のレースはそれほどストレスなくできると思う」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

きょうだいは両親の影響でスキーを始め、ベロニカとヨハネス、ヨハネスと双子のバルバラ（２０）の３人は北京のメダリストだ。さらに晴眼者で次女のエリザベス（２７）は、北京でガイドスキーヤーとしてベロニカを支えた。今回はエリザベスがけがのため、ベロニカは代役と一緒に試合に臨んだ。９日のスーパー大回転でも「姉弟メダル」を達成し、ヨハネスは「私たちにとってよい日になった」と喜んだ。

大会を通じ、ベロニカが４種目、ヨハネスが３種目を制した。一家の強さの秘訣（ひけつ）について、ベロニカは「秘密が何なのかは分からない。両親は（スキーを）滑ることはできるが、上手ではない」と語る一方、「子供の頃からずっと努力してきた。スキー学校に通っていて、ここにいるためにはたくさんの努力が必要」と言った。

幼少期から切磋琢磨（せっさたくま）してきた成果を、母国の隣にあるイタリアでいかんなく発揮した。（伊・コルティナダンペッツォで、佐藤雄一）