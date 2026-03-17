環境省は１７日、絶滅の恐れがある生物をまとめた「レッドリスト」の改訂版を公表した。

日本固有種の「ニホンイシガメ」などが絶滅危惧種に加わった一方、国の特別天然記念物のタンチョウは個体数が回復し、絶滅危惧種から外された。

絶滅危惧種は、絶滅に近い順に「１Ａ類」「１Ｂ類」「２類」に分類される。今回は鳥類や爬虫（はちゅう）類・両生類のリストが６年ぶりに改訂され、これらの絶滅危惧種は２２種増の計２０４種となった。

そのうち本州や四国・九州の水辺などに暮らすニホンイシガメは、生息環境の減少やペット取引が目的の乱獲などで、存続基盤が弱い「準絶滅危惧」から、絶滅の危機が増大している２類に引き上げられた。

一方、北海道・釧路湿原などを繁殖地とするタンチョウは２類から準絶滅危惧に引き下げられた。１９５２年時点で３３羽まで減ったが、冬のエサやりや繁殖地の保全活動などの取り組みが功を奏し、２０２５年１月の調査では１９２７羽が確認されるまで回復した。

このほか、タンチョウと同じく特別天然記念物のトキは、絶滅危惧種に変わりはないものの、ごく近い将来に絶滅する危険性が高い１Ａ類から、１Ｂ類に引き下げられた。

トキは一時、飼育下や本来の生息地以外で存続する「野生絶滅」に分類されたが、中国から贈られた個体の飼育下での繁殖に成功後、野生復帰の取り組みが進んだ。新潟県の佐渡島では、２４年末時点で５７６羽が野生に生息中と推定されている。