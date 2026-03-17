昨年各地で相次いだクマの出没に関して、東京商工リサーチ（東京）が影響や対応を企業に尋ねたところ、東北地方の企業の２割近くが「業務に影響が出た」と回答したことがわかった。

東北の企業では３割近くがクマへの何かしらの対応をしたと答え、このうち約半数が護身用グッズを配布したり設置したりしたという。

調査はクマが冬眠から目覚める時期を前に、１月３０日〜２月６日にインターネットで実施し、全国５１４０社から回答を得た。

調査では、全体の３・５％に当たる１８４社がクマの出没で業務に影響が出たと回答。人身被害が相次いだ東北の企業がこのうち８５社と半数近くを占めた。

被害への対応では、影響がなかった企業も含め、全国の４００社が「（具体的な）対応をした」と回答。内容（複数回答）は「従業員への周知・啓蒙（けいもう）」が８２・２％と最も多く、「護身用グッズの設置・配布」が４５・７％と続いた。

東北でも、対応の内容を回答した１２９社のうち、「従業員への周知・啓蒙」が最多の１０５社（８１・３％）。２番目に多い「護身用グッズの設置・配布」は６４社（４９・６％）とほぼ半数に上り、全国より３・９ポイント高かった。

クマを検知する機器の設置や就労時間の短縮、社員用駐車場の変更を行った企業もあった。東京商工リサーチの担当者は、「地域によってはクマが企業として対応すべきリスクの一つとなっている現状が明らかになった」と話している。