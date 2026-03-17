国内で初めて、3月中に熊本県内に配備される長射程ミサイルについて、九州防衛局が17日、装備品の公開を行い、県知事や熊本市長などが視察しました。



熊本市東区の健軍駐屯地で公開されているのは他国の基地などを攻撃する「反撃能力」を持つ長射程ミサイル発射装置などの装備品です。

3月9日未明に、発射装置などが健軍駐屯地に搬入されていて、政府は今月31日に配備を完了する予定としています。





17日は熊本県の木村敬知事や熊本市の大西一史市長などが発射装置や弾薬運搬車などを視察しました。視察後、木村知事は「配備に向けて様々な議論が起きてしまったわけですので、そうした中で丁寧に私たちに説明いただいたことについては感謝申し上げたいと思いますし、このあとも引き続き様々な形で説明していただきたい。」と話しました。17日の午後には周辺の自治会長なども参加する予定です。

一方、駐屯地の正門前では、反対派の市民団体や住民などおよそ20人が抗議活動を行い、市民団体「平和を求め軍拡を許さない女たちの会・熊本」の海北由希子さんは、「熊本県と熊本市に言います。住民の命と暮らしを守る立場として説明会の開催を国に求めてください。」と声を上げていました。