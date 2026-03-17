chocoZAP、シンガポール1号店をオープン 香港市場の好調受けアジア全域へ事業拡大
RIZAPグループが運営するコンビニジム「chocoZAP」が17日、シンガポール1号店「chocoZAP Orchard店」をオープンした。シンガポールを起点としてアジア全域の「健康インフラ」となるべく、マレーシア、タイ、ベトナムといった周辺諸国へと事業を拡大する方針だ。
【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ
海外展開のモデルケースとなっているのは、先行して本格展開を成功させている香港市場。日本と同様の「低価格・多機能・24時間営業」というコンセプトが受け入れられ、高い収益性を実現している。この「香港モデル」をアジア全域へ横展開する方針だ。東南アジア全域のゲートウェイ（基幹店）として位置づけ、シンガポールの中心地にあり、世界中から観光客が集まるオーチャード・ロードに1号店を構える。
新店舗となる「chocoZAP Orchard店」は、多くの人々が行き交う商業エリアに位置し、現地住民や観光客の利便性を追求。香港で高い反響を得た「EMS」や「骨盤サポートチェア」、「ホワイトタンニング」など、海外店舗ならではの付加価値サービスを充実させていく予定。健康意識が高いシンガポールにおいて、既存ジムが取りこぼしていた「運動初心者層」の潜在需要を、「chocoZAP」独自のマルチサービスで開拓していく。
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など、さまざまな分野のサービス展開を行っている。国内で1862店舗、会員数は111.3万人を突破（2026年2月12日時点）。
事業開始からわずか3年半で黒字化を達成し、先行投資の回収が完了。今後は直営店とFC（フランチャイズ）展開を組み合わせた「二刀流」戦略により資本効率を極大化させ、創出されるキャッシュフローを次なる成長軸であるグローバル投資へ充当していく。国内事業で結実した持続可能な成長実績を、シンガポールを起点としてグローバル戦略においても攻めの姿勢で取り組む。アジア全域における「健康の社会インフラ化」を推進し、自己投資産業でグローバルNo.1というビジョンを掲げる。
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海外展開のモデルケースとなっているのは、先行して本格展開を成功させている香港市場。日本と同様の「低価格・多機能・24時間営業」というコンセプトが受け入れられ、高い収益性を実現している。この「香港モデル」をアジア全域へ横展開する方針だ。東南アジア全域のゲートウェイ（基幹店）として位置づけ、シンガポールの中心地にあり、世界中から観光客が集まるオーチャード・ロードに1号店を構える。
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など、さまざまな分野のサービス展開を行っている。国内で1862店舗、会員数は111.3万人を突破（2026年2月12日時点）。
事業開始からわずか3年半で黒字化を達成し、先行投資の回収が完了。今後は直営店とFC（フランチャイズ）展開を組み合わせた「二刀流」戦略により資本効率を極大化させ、創出されるキャッシュフローを次なる成長軸であるグローバル投資へ充当していく。国内事業で結実した持続可能な成長実績を、シンガポールを起点としてグローバル戦略においても攻めの姿勢で取り組む。アジア全域における「健康の社会インフラ化」を推進し、自己投資産業でグローバルNo.1というビジョンを掲げる。