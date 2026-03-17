自転車の交通違反に「青切符」を交付する反則金制度が４月から始まるのに伴い、自転車を事故から守る対策も進められる。

警察庁は、自動車やバイクが自転車を追い抜く際の間隔の目安を「少なくとも１メートル」とする方針を固めた。狭い道で横を通過する時速についても２０〜３０キロ程度と定める方向で、近くこれらの目安を公表して周知を図る。

現在の道路交通法は、自動車などが歩行者の横を通過する時は安全な間隔を保つか、徐行することを義務付けている。４月１日施行の改正道交法では、歩行者に加えて自転車も保護の対象に追加された。

だが、車両と自転車との「十分な間隔」や、自転車との間隔に応じた「安全な速度」には具体性がなく、国会でも「（規定が）曖昧だ」との指摘が出ていた。同庁は、車が歩行者の横を通過する際の間隔について最低１メートルを目安にしてきたことから、自転車にも適用できると判断。少なくとも１メートルの間隔を必要とすることに決めた。

一般的な自転車の走行速度を時速約１５〜２０キロと想定し、狭い道路で間隔が取れない場合は、車側が追い抜く際の時速の目安を２０〜３０キロとした。

罰則は「３月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金」など。通過の間隔は法定上の基準ではなく、目安に反しても直ちに摘発されるわけではない。ただ、追い抜きざまに重大事故が起きた場合などには、現場の状況に応じて罰則の適用対象となる可能性があるという。

改正道交法では４月から、１６歳以上の自転車利用者が交通違反をした場合に青切符を交付し、反則金を科す。信号無視やスマートフォンの画面注視など、悪質な違反は青切符の交付対象となる。新制度になっても、自転車は車道の左側走行を原則とする従来の交通ルールは維持される。