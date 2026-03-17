全部違って全部まいうー『ホンジャマカ』石塚英彦が紹介する全国津々浦々の「私の愛するカロリー」

津々浦々の名物をご紹介します

みなさん、ごきげんよう。巣鴨の街を歩くと、とげぬき地蔵の次におばあちゃんに拝まれる石塚英彦です。

今回は津々浦々の「私が愛するカロリー」をご紹介させていただきます。

まずは茨城県大洗町の「あんこう鍋」。高級食材のあんこうの中でも、あん肝はキング・オブ贅沢として君臨しています。

そのあん肝をスープで溶いた鍋は、液体オブ・ザ・イヤー受賞の逸品です。スープの中には、あんこうの身や皮がギッシリ。冬に是非食べていただきたい料理です。お店の方に余裕があれば「あんこうの吊るし切り」も見せてもらえます。

続いては、私の地元・神奈川県横浜市がルーツの「牛鍋」です。伊勢佐木町に芝居小屋がいくつもあった頃、芝居を見た帰りに「牛鍋」を食べるのが通だったとか。

丸く浅い鉄鍋に入れた牛肉と野菜を、味噌や醤油を使ったタレで煮込む。いつしか肉が躍り出し、自ら食べ時を教えてくれます。取り皿に卵を溶いたら、そこにお肉をダイブ。

もし私が当時の人間なら、芝居を見ずに老舗の「荒井屋」に直行します。今では芝居小屋はほとんどありませんが、その頃から愛されていた料理が残っているのは感動ものです。

３つ目は兵庫県丹波篠山市の「ぼたん鍋」。彼との出会いは、テレビ番組の「松茸狩り」ロケでした。アキレス腱伸びまくりの急斜面を登り汗だくになったのに、松茸はひとつしか採れませんでした。

下山して山の持ち主さんに結果を報告すると、その方は「大丈夫、これがあるから」と、ザルいっぱいの松茸を見せてくれました。ゆっくりと血圧が上がりました。

その方の後をついて行くと一軒のお店に着きました。百メートル手前から甘い醤油の香りがして、今度は心拍数が上がりました。

温められた割り下の中に、母親から怒られるぐらい大きな松茸を入れていく。さらに、美しく幅の広い脂身をつけた猪肉（ぼたん）を何枚も広げて寝かせていきます。

お店の方と山の持ち主さんのゴーサインを見て食べると、予想を上回る脂のうま味が口に広がります。臭みもなく柔らかい。猪が牛を超えた瞬間でした。

次に松茸をいただくと、ギュッギュッとまるで新雪を踏んだ時のような音がします。香りはもちろん最上級。松茸が高価なのもうなずけます。お店の方に話を聞くと、丹波篠山のあたりは「ジビエ料理」で有名なようです。

神の創造物「骨付鶏」

続いては、香川県丸亀市の「一鶴」の「骨付鶏」です。骨付きの鶏もも肉を、醤油やにんにく、塩こしょうで味付けした神の創造物です。

銀皿にのせられた鶏もも肉のまわりには、鶏油があふれています。うす味か濃い味かで言えば、ものすごく濃い味です。

主治医がまわりにいないか確認して一口。まいうーの極みです。店内は満席。日本には、これだけの「濃い味好き」がいるのかとホッとします。

お肉は親鶏とひな鶏の２種類があり、「固い」「柔らかい」を選べます。’01年には、関東にも進出されています。

最後は福岡県博多区にある「いろは」の「水たき」です。名店なので、店内入り口には数々の有名人の色紙が飾られています。

座敷に座ると、ウェルカムドリンクの「鶏スープ」が登場。地球上で最も人を笑顔にする液体です。竹の上にのったミンチを、店の方が器用に「つみれ」にしてくれます。ポン酢でいただく鶏肉とつみれ。ホットまいうー鍋です。

まだまだ紹介しきれません。全部違って全部まいうー。素晴らしい国に生まれたことに感謝します。

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している