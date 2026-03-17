「これ、実はメンズなんです！」【ユニクロ】大人女性も穿きやすい！「新作ジーンズ」

おしゃれさんの間で人気を集めているデニムアイテム。2026年はブルージーンズが注目されており、まだまだトレンドが継続しそうです。大人女性がこれから買うなら、【ユニクロ】の「新作ジーンズ」が狙い目。リラックス感のあるシルエットで、こなれたコーデに導いてくれます。メンズアイテムながら女性も穿きやすそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

赤カーデと合わせた華やかな春コーデ

【ユニクロ】「バギージーンズ」\4,990（税込）

大人カジュアルコーデを発信している@sao_87wdさんが「これ、実はメンズのなんだよ」と紹介しているのが、ゆとりのあるワイドシルエットでサマ見えが狙えるバギージーンズ。ゆるっとしたシルエットがこなれ感を誘います。淡いブルーは鮮やかなカラートップスとも合わせやすく、幅広いスタイリングが楽しめそう。存在感のある赤のカーディガンを投入すれば、華やかで女性らしい着こなしに。

ボリュームのあるシルエットでコーデの主役に

ユニクロ好きのインフルエンサー@r_i_emamaさんによると「女性も穿きやすい形」とのことで、デイリーカジュアルで大活躍しそう。コンパクトなTシャツやショート丈のアウターと合わせて、メリハリのあるコーデに仕上げるのがおすすめ。存在感のあるバギージーンズは、シンプルなワンツーでもシャレ見えしやすいのが魅力的。

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※こちらの記事では@r_i_emama様、@sao_87wd様のInstagram投稿をご紹介しております。

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