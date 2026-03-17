¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥ô¥¡¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤òÆ³Æþ¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡×
¡ÖÆ´¤ì¤Î°ÛÀ¤³¦¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·Ç¤²¤ëÄ¹ºê¸©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ï¡¢²Æµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡×¤ò³«ºÅ¡£
2026Ç¯²Æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥ô¥¡¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤â¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹²ÆµÙ¤ß¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î17Æü(¶â)¡Á 9·î13Æü(Æü)
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î²Æµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡×
2026Ç¯²Æ¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÊÂÎ¸³¤¬³ð¤¦¿·¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥¢¥¯¥¢¥é¥°¡¼¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î²Ö²Ð¡É¤¬¿·²Ö²Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
²Æ¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò²«¶â¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ù
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÊÂÎ¸³¤¬³ð¤¦ ¿·¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥¢¥¯¥¢¥é¥°¡¼¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î²Æ¤È¤·¤ÆËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥Þ¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³ÊÊÌ¤Ê¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥¢¥¯¥¢¥é¥°¡¼¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀÄ¤¤³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²òÊü´¶°î¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ë¾å¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¸Þ´¶Á´¤Æ¤ÇìÔÂô´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë°û¿©ÂÎ¸³¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤ËËèÇ¯Âç¹¥É¾¤ÎÄ¾·ÂÌó50m¤Î¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Þ¡¼¥×¡¼¥ë¤ä¥á¥¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ó¤â¤¯¤Ä¤í¤®¤âÁ´Éô³ð¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î²Ö²Ð¡É¤¬¿·²Ö²Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯
7·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¡¦20Æü(·î)¡¦25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)
8·î8Æü(ÅÚ)¡Á16Æü(Æü)¡¦22Æü(ÅÚ)¡¦23Æü(Æü)¡¦29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡§20»þ45Ê¬¡Á
ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡Ö²Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð¡×¤ò18Æü´Ö³«ºÅ¡£
2026Ç¯²Æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÂç¶½Ê³¤Î²Ö²Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò²«¶â¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î¾å½Ü¤«¤é9·î¾å½Ü
2026Ç¯¤â²Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÌ¤ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¾ìÆâ³Æ½ê¤Ç´ÑÍ÷²ÄÇ½¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢É÷¼Ö¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Æ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K - ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¡Ö¥¨¥ô¥¡ÂÎ¸³¡×¤Ç·å°ã¤¤¤Î¶½Ê³¤¬Â³¡¹
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
¤¤¤è¤¤¤è4·î24Æü¤ËÀ®Ä¹ÀïÎ¬Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿8K¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K - ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
¡Ö·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ç¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ÎÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
8K LED¥É¡¼¥à·¿µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÀ¸¡¹¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë»ÈÅÌ¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ÎÂç·ãÆ®¤ò¡¢ÉâÍ·´¶¡¢²ÃÂ®¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ê¡¼¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä°µ´¬¤Î¸÷Àä·Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢¥°¥ë¥á¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ô¥¡ÂÎ¸³¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î¡Ö·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
360ÅÙ¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÀ¤³¦¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¼ã¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Âç½¸¹ç
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
À®Ä¹ÀïÎ¬Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿À¤³¦Í£°ì¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢³«¶ÈÆü¤Î2025Ç¯6·î21Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢20Âå¡¦30Âå½÷À¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç40¡óÁý²Ã¡¦1.4ÇÜ¤Î½¸µÒ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
2025Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¿·¤·¤¤¥°¥Ã¥º¡¦¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¥²¥¹¥È¤Ï¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÀ¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥ô¥¡¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Æµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯7·î17Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥ô¥¡¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤òÆ³Æþ¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖRIDE ON SUMMER¡Ç26¡× appeared first on Dtimes.