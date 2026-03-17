女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１８日に、第１１８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ヘブン（トミー・バストウ）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、２人は秘密を守る仲間となった。家ではトキ（郄石あかり）が子どもたちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに、丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと動く。ヘブン、司之介、丈は、ヘブンの秘密を守り、家族の幸せを守るために動き出す。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り８話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。