夢グループ・保科有里、“愛車トラブル”を報告「通報もしませんでした」
「夢グループ」所属の歌手の保科有里（64）が17日、自身のXを更新。“愛車トラブル”に見舞われたことを明かした。
【写真】これはショック…保科有里の“愛車”に付けられた傷
保科は、ドアに横一線の傷が入った画像を投稿。「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました。右の前のドアと後のドア そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」と伝えた。
続けて「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車のような高級車でもありません」と状況を伝え、「見た時、意外と冷静だったのは自分でも不思議でした」と自身の心境を吐露。「人生ムシャクシャしてる人なんだろうな…こんな事したらまた自分に汚点が刻まれるのに…」と犯人への思いをつづった。
対応として「その後仕事があったので通報もしませんでした」とし、「修理代は痛いけど自分がまたがんばります」とつづった。
この投稿に「被害届は出しましょう こういう場で被害届出さないって言っちゃうとまたやられちゃうだけですよ」「片側だけじゃなくわざわざ反対側にまでまわって…。相当辛いですよね」「酷いですね」などの声が上がっている。
【写真】これはショック…保科有里の“愛車”に付けられた傷
保科は、ドアに横一線の傷が入った画像を投稿。「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました。右の前のドアと後のドア そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」と伝えた。
続けて「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車のような高級車でもありません」と状況を伝え、「見た時、意外と冷静だったのは自分でも不思議でした」と自身の心境を吐露。「人生ムシャクシャしてる人なんだろうな…こんな事したらまた自分に汚点が刻まれるのに…」と犯人への思いをつづった。
対応として「その後仕事があったので通報もしませんでした」とし、「修理代は痛いけど自分がまたがんばります」とつづった。
この投稿に「被害届は出しましょう こういう場で被害届出さないって言っちゃうとまたやられちゃうだけですよ」「片側だけじゃなくわざわざ反対側にまでまわって…。相当辛いですよね」「酷いですね」などの声が上がっている。