女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「見るのも仕事」と語るテレビを最近、見なくなった理由を明かした。

この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。ピン子は2010年に静岡県熱海市に移住。夫と2人暮らしだが、「熱海で1人でいるとやっぱり孤独感もあるし」とポツリ。「依存はやっぱり強くなるね。1人だと誰かがやってくれたら嬉しいとか、誰かがいてくれれば、とか。だけど勝手なのよ。1人っ子だから、1人が好きなのよね」と苦笑した。

そんな中、「本読んだりとか、テレビ見たり。私たちの仕事ってやっぱりテレビ見るのも仕事だから」とも。「最近テレビ見ないけどね。だって知ってる役者出てないんだもん。“これ誰？”って」とぶっちゃけた。

「だから今、バラエティー見てても、つまんないですよね」とバッサリ。「なんか食べてばっかりいるしさ。食べてりゃいいのかみたいだしさ。それと、誰が誰だか全くわかんないじゃない。お金がなくなってんのよ」と話した。