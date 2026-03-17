◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。ロナルド・アクーニャ外野手（28＝ブレーブス）とマイケル・ガルシア内野手（26＝ロイヤルズ）の1、2番コンビが日本戦に続き、そろって打点を挙げるなど躍動した。

アクーニャは7回2死一、三塁から遊撃へ同点の適時内野安打。続くガルシアも左前へ決勝打を放ち勝利に貢献した。試合後はいとこ同士でもある2人がそろって取材に応じた。

アクーニャは「思い出はたくさんある。一緒に育ったし、父がアメリカでプレーしていた時は同じ家に住んでいた。兄弟みたいな関係で、どちらかが負けるとケンカもしていた。でも今日は夢がかなったよ」と感慨深げ。ガルシアも「小さい頃から一緒に育って、一緒にアメリカにも来た。しょっちゅうケンカしていたけどね。でもWBCで一緒にプレーできるのは本当に特別で、自分たちにとっても家族にとっても素晴らしいこと。冬季リーグでもWBCでも一緒にプレーするのは最高だよ」と話した。

日本戦ではアクーニャが先頭打者弾で勢いをつけ、ガルシアが5回に1点差に追い上げる2ランを放った。前回準々決勝で逆転負けを喫した米国との決勝でも2人で大暴れするつもりだ。アクーニャが「明日は全力で勝ちにいく。野球はこういうチャンスを与えてくれる。人生は面白いものだよ。またアメリカと戦えるのはうれしい。相手はスターぞろいだけど、こちらも素晴らしいチーム。自分たちの野球をやるだけ」と気合を入れれば、ガルシアも「日本戦やイタリア戦と同じように戦って、ベネズエラがどんなチームか世界に示さないといけない」と決意を示した。

試合後のクラブハウスは「とにかくダンス」と笑うガルシア。ノリノリのラテンのリズムでスター軍団に挑む。