飼い主さんの『寝坊』だけは、絶対に許さない…！？二度寝させまいと全力で起こしにくるペキニーズさんのお姿が話題になっているのです。

思わずニヤけてしまうほど一生懸命なその光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、5.3万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：朝、起きる時間になると『犬』がやってきて…『寝坊は絶対に許さない』まさかの光景】

『寝坊』は絶対許さない犬

Xアカウント『@palu__722』に投稿されたのは、ペキニーズ「ぱる」くんのお姿。

普段はのんびりマイペースで穏やかなぱるくんですが、どうしても許せないこともあるのだといいます。それは、飼い主さんが『寝坊』をすることなのだとか。

全力で起こしにくる光景が話題に

起床時間がやってくると…飼い主さんのお顔に容赦なくふわふわのおててでパンチを繰り出し、『おい、二度寝は許さんぞ…』『起きろ、起きるんだ…』なんて声が聞こえてきそうなほど真剣な表情で、激しめの目覚まし役を買って出てくれるのだそう。

完全に起きるまでその任務が完了となることはないようで、飼い主さんが思わず笑ってしまうほどパンチの波が押し寄せてくることもあるのだとか。

パンチだけでダメならば…と、トドメの遠吠え風目覚ましも発動。最後には『やり切った フンッ』というセリフ吹き出しが見えそうな表情を浮かべる場面も。

どうしても飼い主さんを起こしたい、絶対に寝坊は許さないというぱるくんの強い意志が伝わってくるその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「起こし方も最後の表情も可愛すぎる」「うちのチビも毎朝、５時45分にきっかりこれをやります。」「うちは、朝ごはんで6時に頭カキカキしに起こしに来ます。目覚ましいらず」「このモチモチ感と、ちょっと不服そうな表情が芸術的です」などのコメントが寄せられています。

表情豊かでおちゃめな男の子の日常

ぱるくんは、むちむちの二の腕、まんまるなフォルム、コロコロと変わる表情がとっても魅力的なペキニーズの男の子。マイペースで穏やかな性格の持ち主で、時折みせる天然さんな一面はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら自分らしくマイペースに、のびのびと幸せに暮らすぱるくんのお姿はペキニーズならではの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@palu__722」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。