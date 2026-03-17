世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】可能性は無限大？「冷凍シューマイ」1位～5位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「冷凍シューマイ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

中華の達人が力説「薄い皮が一枚あることによって可能性は無限大」

今回は、電子レンジでチンするだけで本格的な味が楽しめる「冷凍シューマイ」12種類を比較。チェックポイントは、①餡の満足度 ②コストパフォーマンス ③餡だけの味 ④全体の味 ⑤ご飯との相性の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、「中国菜 エスサワダ」の澤田州平さんと、「空心 伽藍堂」の大澤広晃さんというミシュランガイド一つ星を獲得する中華の達人2人が協力。

大澤さんは冷凍シューマイの評価ポイントについて、「“蒸し肉だんご”ではなく、薄い皮が一枚あることによってシューマイの可能性は無限大に広がる。だから餡と皮の一体感が大事だと思います」と語った。

忖度なしにひたすら「冷凍シューマイ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】「コスパ」１位 〝あえて”小ぶりでお弁当にもぴったり

第5位は、ニチレイの『肉シューマイ』（税込168円 ※番組調べ）。

「コストパフォーマンス」がトップで、味に関する3項目もオール8点とハイアベレージをマーク。試食した3人からは、「皮にタレが絡みやすい」「からし醤油をつけると、ご飯との相性がすごくいい」「安いしおいしくて最高」と高評価が続出した。

オイスターエキスで濃い味付けになっているので、「ご飯との相性」も抜群。さらに、弁当にも使いやすいよう、あえてサイズは小ぶりに。冷めてもおいしいように仕上げられている。

【4位】「餡だけの味」で１位 「具材と皮の一体感も素晴らしい」一品

第4位は、味の素冷凍食品の『海老肉焼売』（税込516円 ※番組調べ）。

「餡だけの味」で１位、その他の項目もオール8点と高得点を叩き出した。

最大の特徴が、シュウマイの上に鎮座する大ぶりのえび。さらに、上品な風味のホタテだしがえびと豚肉のバランスを取っている。

隠し味に紹興酒とえびみそを使用したという本格派で、澤田さんは「具材と皮の一体感が素晴らしい」と評価。清水アナも「最高！」と絶賛した。

【3位】餡と皮の一体感にプロも仰天！ 「全体の味」堂々の１位

第3位は、CO・OPの『鹿児島県産黒豚の焼売 6個入』（税込537円 ※番組調べ）。

黒豚とぷりぷりの天然えびをたっぷりと使用した贅沢なシュウマイ。

餡だけでもハイクオリティだが、薄い皮で包むと味が掛け算的にアップし、澤田さんは「ほんまにうまい！」と箸が止まらず、大澤さんも「皮に味があるわけじゃないのに、なんでこんなに変わる！？」と目を丸くした。

「全体の味」部門では堂々の１位に。プロも仰天する一体感の秘密が、餡を薄皮でやさしく包んでいること。食感がよりやわらかく歯切れよく食べられるので、黒豚と天然えびのうまみがしっかりと感じられるという。

【2位】具材には珍しいはるさめなど8種類 清水アナ「いいの見つけちゃった！」

第2位は、Umios （旧マルハニチロ）の『赤坂璃宮の五目シュウマイ』（税込538円 ※番組調べ）。

具材としては珍しいはるさめをはじめ、タケノコや水クワイなど8種類が餡に入った食感も楽しめるシューマイ。「餡の満足度」で１位となった。オイスターソースとXO醤の本格中華の味付けは、「ご飯との相性」も抜群だ。

大澤さんは「ご飯と食べた方が具材の良さがさらに際立つ。食感も良くなるし、香りも上がりますし、ご飯の甘みが引き立つ。すごくよくできてますね」と感心。清水アナも「いいの見つけちゃった！」とお気に入りに！

【1位】絶対王者がさらに進化 「白飯が止まらない」と一同大絶賛

そして第1位は、味の素冷凍食品の『ザ★シュウマイ』（税込517円 ※番組調べ）。

冷凍シュウマイの絶対王者が今年リニューアルして、さらに進化。「ご飯との相性」は1位で、意外にも「コストパフォーマンス」も上位と、もはや死角のない一品だ。

増量されたごろごろの豚肉、ねぎ油の香りとXO醤のコクで、まさに「白飯が止まらない」と一同大絶賛。澤田さんも「こんなおいしいシュウマイだったら、僕たちもうかうかできないですね」とうなった冷凍シュウマイが総合1位に輝いた。

冷凍シューマイの簡単アレンジ「シューマイ入り中華おこわ」とは？

大澤さんは、冷凍シューマイの簡単絶品アレンジとして、「シューマイ入り中華おこわ」のレシピを紹介。

材料は、米2合、水500ｍｌ、オイスターソース大さじ2、ごま油大さじ1 スライスもち50ｇ、ピーナッツ50ｇ。

これらと凍ったままの冷凍シューマイ140ｇを炊飯器に入れて炊くだけで、シューマイのうまみが染み出たもちもちの中華おこわ風が完成する。もち米いらずで超手軽にできる本格中華メニュー、ぜひお試しを。

各社の進化が止まらない「冷凍シューマイ」。今回のランキングを参考に、レンジでチンして本格派の味わいを楽しんでみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年3月14日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）