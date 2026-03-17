女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。熱海に購入したマンションの価格をぶっちゃけた。

この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。ピン子は2010年に静岡県熱海市に移住。

テリーが「何してんの夜？7時半に真っ暗になっちゃうから」と聞くと、ピン子は「冗談じゃない、あんなとこ。橋田寿賀子が“越してこいって言うから越したけど”」とボヤキつつ、「あの時、ちょうどアリゾナの泊まるのがモーテルで、夜は野うさぎしか出てこないのよ。レストラン一軒で、そこでロケやってたの、1カ月ぐらい。それで“マンションを見に来い”って言うんで、熱海行ったのよ。熱海が都会に思えちゃったのよ。だって野うさぎしか見てないから。“ここだったらいいかも”と思って。で、主人が59（歳）で、“還暦の祝いにここ買ってあげる”って買ったの」とマンション購入の経緯を明かした。

さらに「その時に、借金だのなんだのって事務所と揉めて、裁判なったりとか」と当時、世間で借金疑惑で騒がれていたことを回顧。「1億円ぐらいかかったんだけど」と購入価格をぶっちゃけ。

「その時に、借りてないのに頭来たから、“キャッシュで払ったら借金なかったと思うだろう”と思って。だけど考えたら、そんなの誰にも言えない。“これキャッシュで買ったんです”って。だから、その時に自分に対して“キャッシュで買った”っていう」と意地でキャッシュで買ったとした。

購入はコロナ禍前。「分譲マンションで、お墓みたいに段々になっていて。それで橋田壽賀子に“あのマンションだけはお墓みたいだから絶対買わないね”って言ったところを買っちゃったの。それで、上の方だから、前に何にも建ってないし。これはベランダがね、普通のマンションの3倍近くあるかな。だから物凄い広い」と説明。夫は「7時とか8時ぐらいに寝ちゃう」そうで「私はもうリビングで、Netflixとか、Amazonとか、U-NEXTとか、そういうの見て。（寝るのは）2時か3時。ひどい時はシリーズあると、6シリーズあったら6本全部見ちゃうね」と笑った。