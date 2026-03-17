歌手相川七瀬（51）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ブラジルの盆踊りで大人気になっていることを告白した。

MCハライチ澤部佑が「相川さん、海外でなんか『夢見る少女じゃいられない』がスゴい話題になっていると」と振ると、画面には昨年9月、ブラジルのロンドリーナの祭りで相川の音楽がダンスミュージックになって、大勢の人が盆踊りを踊っている映像が流れた。

相川は「ブラジルの盆踊りで、日系のコミュニティがあるので、盆踊りで私の曲が…」と説明した。画像を見た澤部は「もうフリが決まってる？」とVTRでダンスを踊っているブラジル人の姿を見て驚いていた。相川は「しかも、アマゾンからサンパウロまで、全部踊られていて」と話した。

澤部が「もともと何で広まっていったんですか、きっかけは？」と聞くと相川は「もともと私はテレビで見たことがあって、二十何年前に。ブラジルで私の歌が、こんな盆踊りで、って」と話した。澤部は「二十何年前、って…」とさらに驚いた。

相川は「（新曲として）リリースしたあたりぐらいのときに始まっていて」と話した。MC神田愛花が「SNSとかではなくて…」と驚くと、同じくゲスト出演の親友ハイヒールモモコが「ずっと流行っていて、昨年ほんまにスゴかったって映像を見せてもうろうて、（相川が）ブラジルのなんとか大使をやってはるから、私は9月に一緒に行くゆうて…」と今年9月にブラジルに一緒に行くことになっていると話した。

相川は「向こうでライブをやらせてもらったんですけど…スゴかったです。これ、3万人ぐらいのライブというか盆踊り…もっと大きいのは8万人ぐらいの盆踊り」と話した。澤部は「8万人の…夢見る少女じゃいられない？」とあっけにとられていた。

神田が「振り付けは誰がやったかはご存知ない？」と聞くと相川は「私はたまたま、行ったロンドリーナという地域が、マツリダンス…盆踊りの発祥の地だったんですよ。そこでジャパニーズポップスを広げていくぞ、って言うんで選んだ人がいて、その人がフリをつけていたんです。ここ（ロンドリーナ）が最初にフリをつけた場所。スゴいんです」と話した。

相川は、昨年6月に外務省から「日本ブラジル友好交流親善大使」に任命。ブラジルでは20年以上、相川の歌う「夢見る少女じゃいられない」が老若男女がフリ付きで楽しめる「マツリダンス」と普及している縁から任命された。