米歌手テイラー・スウィフト（36）が15日、婚約者の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフスのトラビス・ケルシー（36）とともにアカデミー賞授賞式後のアフターパーティーをはしごしていたことが分かった。

アカデミー賞当日のロサンゼルスでは、複数の大規模なパーティーが開催され、授賞式への出席とは関係なく多くのセレブがいくつものパーティーをはしごして楽しむことで知られる。

スウィフトとケルシーも、ハリウッドの伝説的ホテル、シャトー・マーモントで開催された歌手ビヨンセとジェイ・Z夫妻が主催するパーティーに顔を出したと米ニューヨーク・ポスト紙が報じた。ゴールドに光り輝くドレス姿のスウィフトが、会場入りする様子を伝えている。TMZによると、このパーティーには主演男優賞を受賞したマイケル・B・ジョーダンや俳優ティモシー・シャラメ、ヴィン・ディーゼルらが出席していたという。

2人はさらに、歌手マドンナが主催するもっともセキュリティーが厳しいことで有名なパーティーにも出席し、ほぼ一晩中そこで過ごしていたという。「ザ・パーティー」の名で知られるこのパーティーは、マドンナの長年のマネジャー、ガイ・オセアリーのハリウッドヒルズにある自宅で毎年開催されているもので、スウィフトは2024年にもケルシーを伴ってお忍びで参加していた。

うわさされた授賞式やレッドカーペットには姿を見せなかったものの、今夏の挙式を前にハリウッドで華やか一夜を楽しんでいたようだ。（千歳香奈子）