「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が17日、Xを更新。米国によるイラン攻撃をめぐり、自身の思いをつづった。

ひろゆき氏は「TEHRAN TIMES」（テヘラン・タイムズ）と英字で書かれ「Trump，Look Them in the Eyes」（トランプよ、彼ら彼女らの目を見よ）という見出しが記され、多くの子供たちの顔写真が掲載されている画像を添付。「アメリカの爆撃によって亡くなった、イラン・ミナブ小学校の子どもたち」と書き出し、「自民党政権はこの戦争を支援するようですが、子供たちを殺すような作戦を、一人の日本人として、おいらは支援したくないです」と述べた。

米イスラエルによるイラン攻撃をめぐっては2月28日、イラン南部ミナブの小学校にミサイルが着弾し、160人以上の児童が死亡する悲劇が起きた。米ニューヨーク・タイムズ電子版は11日、米軍が暫定的な内部調査により「誤爆だった」と判断したなどと報じた。米軍の巡航ミサイル「トマホーク」による攻撃との情報も出ている。

高市政権は16日までの時点で米イスラエルによるイラン攻撃について、明確な法的評価を表明していない。