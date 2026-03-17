楽天ブックスにてガンプラ「MG FAZZ Ver.Ka」や「MG vガンダム Ver.Ka」などが3月17日16時より販売再開！「MG ガンダムVer.3.0」や「PGU νガンダム用LEDユニット」なども対象
【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS ガンプラ商品 販売再開】 3月17日16時 販売再開
「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが3月17日16時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、「ガンダム・センチネル」より「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」、「機動戦士ガンダム」より「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」「メガサイズモデル 1/48 RX-78-2ガンダム」の計5商品が販売再開を予定している。
なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」
「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」
「メガサイズモデル 1/48 RX-78-2ガンダム」
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