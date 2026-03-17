【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS ガンプラ商品 販売再開】 3月17日16時 販売再開

「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが3月17日16時より販売再開を予定している。

今回確認できた商品は、「ガンダム・センチネル」より「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」、「機動戦士ガンダム」より「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」「メガサイズモデル 1/48 RX-78-2ガンダム」の計5商品が販売再開を予定している。

なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。

「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」

「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」

「メガサイズモデル 1/48 RX-78-2ガンダム」

(C)創通・サンライズ