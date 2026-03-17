【新華社貴陽3月17日】中国貴州省では春を迎え、桃の花が咲き、茶畑で新芽が芽吹くなど、山々や田畑に春の彩りが広がっている。「花見経済」から「茶葉経済」まで、農村振興に向けた活気あふれる春の光景が広がっている。

畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県竜場鎮樹舎社区（コミュニティー）ではこのところ、4千ムー（約267ヘクタール）余りの桃の花が見頃を迎えている。ピンク色の花と緑の山々、民家が織りなす田園風景を楽しもうと、多くの観光客が訪れている。

同社区は果樹栽培を主要産業とし、「春は花見、夏は果物狩り」といった農業と観光を組み合わせた発展モデルを模索している。

一方、遵義市務川コーラオ族ミャオ族自治県では、二十四節気の清明（今年は4月5日）前に摘み取る新芽の茶「明前茶」が収穫期を迎えている。

同県紅絲郷に広がる4千ムー余りの茶栽培拠点では、チャノキ（茶の木）の枝いっぱいに新芽が芽吹いている。農家は春茶を収穫し、出荷作業に追われている。

務川県は近年、恵まれた自然環境を生かした有機茶の生産を進めており、県内の茶栽培面積は2万3800ムー（約1587ヘクタール）に達している。（記者/崔暁強）