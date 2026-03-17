タレントのMEGUMI（44）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身がプロデュースするネットフリックスで公開中の恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」について語った。

現在プロデューサーとしても活動するMEGUMIが「今バラエティー初めて作ってるから、『ラヴ上等』っていう」と同作品について触れると、ゲストの「キングコング」西野亮廣は「あんたあれ何よ。どういう感じなんですか」と興味を示した。

「ヤンキー」×「恋愛リアリティー」の異色な組み合わせで話題となった同作品について、MEGUMIは「あれは3年前ぐらいから企画していて」と回顧。

ある日「千鳥の大悟さんと2人でロケしてたんですよ」との出来事があったとし、「大悟さんと1日一緒にいるっていうのが生まれて初めてだったから、懐かしい感じと、男を感じる感じと、なんなんだろうと思ったら。私、元ヤンだから、地元のパイセンのシャイなんだけど、レディーファースト、ちょっとぶっきらぼうなんだけど、優しいとか、パンツのラインがボンタンとかさ、いろんなことが懐かしいなっていうのと」と続けた。

さらに「今の時代、こういう男っぽい男の人いないなと思って」とも語り、「こういう男の人って、かっこいいし必要だなと思って。こういう男の人はどういう恋愛をするんだろうって思って、ネットフリックスに企画を出したんですよ」と打ち明けた。

西野は「あれは全部MEGUMIちゃん発なんだ」と感心し、MEGUMIは「企画ですよ、あれは私の」と回答。「そうなのよ、初めて作ったああいうバラエティーショーとか」「3年かけましたよ」と語った。