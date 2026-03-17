ポケモン公式ベビーブランド・モンポケ、SSアイテム公開 収納雑貨、タオル、ベビー用マグなどが登場 「タカラトミー」とのコラボも
ポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」の最新アイテムを紹介する『monpoke 2026 SPRING／SUMMER LOOKBOOK』が公開された。ベビー・キッズ向けアパレルをはじめ、収納雑貨、タオル、ベビー用マグなど多彩な新商品を掲載。今後、掲載アイテムは順次展開される。
【写真】夏を楽しもう！「モンポケ」浮き輪やプールグッズも登場
「モンポケ」は2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドで、ブランドテーマは「はじめまして、をあつめよう」。子どもに多くの“はじめて”の体験を届けたいという思いと、親にとって一度きりの大切な瞬間を集めてほしいという願いが込められている。
今回公開されたLOOKBOOKでは、ベビー・キッズ向けのシーズンアパレルのほか、日常生活で活躍する収納雑貨やタオル、マグなど幅広いアイテムを紹介している。
収納雑貨では、「錦化成」からモンポケデザインの商品が新たに登場。キャスター付きでおもちゃをたっぷり収納できるおもちゃ箱や、丸いフォルムが特徴のおしりふきケースなど、使いやすさとかわいらしさを兼ね備えたアイテムを展開する。発売は2026年3月中旬以降を予定している。
「タオル美術館」からは、親子で使えるタオルとスタイが登場予定。赤ちゃんの肌にも優しい柔らかな素材を採用したタオルで、出産祝いのギフトとしても活用できる商品となっている。こちらは4月発売予定。
「コンビ」のベビー用マグ「ラクマグ」シリーズには、モンポケの新デザインモデルが追加。新たにステンレスモデルもラインアップに加わり、シーンに応じて使い分けられる仕様となっている。
「タカラトミー」からは、ベビーカーに取り付けて遊べる玩具2種が発売。さまざまな仕掛けが楽しめるぬいぐるみと、「いないいないばぁ」遊びができる布えほんで、いずれも便利なリング付きとなっている。
さらに「レック」からは、おしりふきと手口ふきが登場。成分の99％が純水で作られた商品で、モンポケのキャラクターがデザインされた3個セットとして販売されている。
モンポケは、ポケモン公式YouTubeチャンネル「ポケモンキッズTV」でショートアニメも公開中。ブランドの世界観を広げながら、ベビー向け商品やコンテンツを展開している。
【写真】夏を楽しもう！「モンポケ」浮き輪やプールグッズも登場
「モンポケ」は2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドで、ブランドテーマは「はじめまして、をあつめよう」。子どもに多くの“はじめて”の体験を届けたいという思いと、親にとって一度きりの大切な瞬間を集めてほしいという願いが込められている。
収納雑貨では、「錦化成」からモンポケデザインの商品が新たに登場。キャスター付きでおもちゃをたっぷり収納できるおもちゃ箱や、丸いフォルムが特徴のおしりふきケースなど、使いやすさとかわいらしさを兼ね備えたアイテムを展開する。発売は2026年3月中旬以降を予定している。
「タオル美術館」からは、親子で使えるタオルとスタイが登場予定。赤ちゃんの肌にも優しい柔らかな素材を採用したタオルで、出産祝いのギフトとしても活用できる商品となっている。こちらは4月発売予定。
「コンビ」のベビー用マグ「ラクマグ」シリーズには、モンポケの新デザインモデルが追加。新たにステンレスモデルもラインアップに加わり、シーンに応じて使い分けられる仕様となっている。
「タカラトミー」からは、ベビーカーに取り付けて遊べる玩具2種が発売。さまざまな仕掛けが楽しめるぬいぐるみと、「いないいないばぁ」遊びができる布えほんで、いずれも便利なリング付きとなっている。
さらに「レック」からは、おしりふきと手口ふきが登場。成分の99％が純水で作られた商品で、モンポケのキャラクターがデザインされた3個セットとして販売されている。
モンポケは、ポケモン公式YouTubeチャンネル「ポケモンキッズTV」でショートアニメも公開中。ブランドの世界観を広げながら、ベビー向け商品やコンテンツを展開している。