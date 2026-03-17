「ペット可賃貸の審査で飼い猫の写真出すみたいな話聞くけど、やんちゃそうなら落ちるのかな」



【写真】この写真も審査には通らない！？

そんなユーモアあふれる投稿がXで話題を呼んだ。投稿したのは、猫5匹と暮らす「もきゅ」さん（@anchan20180825）。きっかけは、別のユーザーが「賃貸審査用に、なるべく大人しく見える写真を撮った」と投稿していたのを目にしたことだった。



「猫の写真提出があることにも驚きましたし、皆さんがなるべく大人しく見える写真を提出すると聞いて面白いなと思いました」



そこで投稿したのが、“暴れんぼそう”な1枚。写っているのはルルちゃん（メス・2歳半）。ゴミ箱のフタを開け、プラごみを散らかしている真っ最中だ。



「イタズラ好きなので、たまにこういうことをします」



背景は確かに“大惨事”。しかし、どこか得意げな表情が愛らしい。



「即審査落ちしそう」でも…

投稿にはさまざまな反応が寄せられた。



「即審査落ちしそうなヤンチャなお写真」

「背景は大惨事なのに可愛い顔」

「可愛いから合格」



なかには、実体験を語る声も。



「体重を聞かれたことはあるが写真提出はなかった」

「1匹までの制限がある物件では、同じ子か確認された」

「体重の虚偽申告防止や、近隣トラブル時の確認用らしい」



写真提出の理由について、さまざまな推測が飛び交った。もきゅさんは現在一戸建てに住んでおり、賃貸物件探しの経験はない。それでも、写真審査の話を聞いたときはこう感じたという。



「大家さんか不動産担当者が猫ちゃんを見たいだけなのでは？と思ってしまいました（笑）」



ただ、リポストで挙がった「近隣トラブル確認用」という意見には納得したそうだ。



「外に出してしまう方もいらっしゃるので、繁殖などを警戒しているのかもしれないなと思いました」



“見た目”で落ちることはある？

「やんちゃそうなら落ちるのかな」という投稿には笑いが込められているが、実際に見た目の印象が審査に影響する可能性については？



「貸し手側が決めることなので仕方ないと思います。うちの子は全落ちしそうだなと思います（笑）」



あくまで軽やかな受け止めだ。



「ありのままが愛おしい…猫との暮らし」

現在、もきゅさんの家には猫が5匹いる。



「基本的には、爪とぎがあれば壁で研ぐことはないです。その子の性格にもよると思います」



猫との暮らしで大切にしているのは、無理に“しつけよう”としないこと。



「猫は躾（しつけ）のできない動物なので、基本的にはありのままを受け入れるしかないかと思います」



イタズラも、散らかった部屋も、猫らしさの一部。背景は大惨事でも、そこには確かな愛情がある。ペット可賃貸の“写真審査”がどこまで影響するのかは分からない。しかし今回の投稿は、多くの飼い主にとって「うちの子だったらどうだろう」と想像をかき立てる話題となった。



やんちゃな1枚は、笑いとともに、猫と暮らす日常のリアルを映し出している。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）