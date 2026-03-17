パーラ氏が感謝「応援ありがとう。私たちはベストを尽くす」

野球日本代表「侍ジャパン」を準々決勝で下したベネズエラ代表は16日（日本時間17日）、準決勝でイタリア代表に勝利し、初の決勝進出を決めた。試合後、元巨人のヘラルド・パーラ一塁コーチは「日本のファンは世界一と言ってもいい」と振り返った。

パーラ氏は2019年途中にナショナルズに移籍し、世界一に貢献した。2020年に巨人入り。怪我にも苦しみ47試合の出場で4本塁打、13打点、打率.267で1年で退団したが、以前から「日本の野球は最高だった」と何度もメディアに語っていた。

マイアミで行われた侍ジャパンとの準々決勝。外野席にはパーラ氏にとっても懐かしい日本の応援団がいた。そんな中、激戦を制し決勝に進出。「日本相手にいい試合が出来た。そして（今日）イタリアと対戦して、初の決勝進出だ。（WBC）制覇できるといいね」と明かした。

日本では侍ジャパンを撃破したベネズエラを応援するファンも。パーラ氏は「日本のファンは世界一と言ってもいい。応援ありがとう。私たちはベストを尽くすよ」と語った。（Full-Count編集部）