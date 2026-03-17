宮崎県警日向署は17日、同署管内で建設業者に病院関係者や卸業者をかたり、病院の代理で商品購入の代金を振り込ませる特殊詐欺の手口が確認されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

同署が紹介した手口の一例によると、まず固定電話に病院の副院長を名乗る男から電話があり、リフォームに関する相談をされる。副院長の携帯電話番号を聞き、後日、病院で打ち合わせをすることが決まる。翌日、副院長から急に電話で「消毒液を仕入れたいが、以前、卸業者とトラブルがあったので、病院の代わりに仕入れて欲しい」と依頼され、卸業者の担当者名と連絡先を伝えられる。卸業者を名乗る男と電話連絡を取り「病院の代わりに消毒液を仕入れたい」と告げたところ、消毒液100個分の代金132万円を振り込むように言われ、SMSで送信された振込口座に送金したという。

熊本県警も13日に「病院職員をかたった虚偽の発注」に関する手口が確認されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけていた。手口の内容は実在するA病院の職員をかたる人物（犯人1）が、県内の清掃事業所に対し「A病院ですが、清掃をお願いしたい。清掃に使う消毒液は、こちらが指定する業者（犯人2）から購入してほしい」と要求。虚偽の発注によってお金をだまし取ろうとするものだった。