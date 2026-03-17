ミャクミャク、まさかの写真集発売 衝撃グラビアが話題に「なにこれwww」「何故かセクシーさを感じる」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのグラビア写真集『I myaku you.』が、万博開幕1周年となる4月13日に発売されることが決定。ミャクミャクのグラビアショットが話題となっている。
【写真】ミャクミャク、衝撃のグラビアポーズ ベッドやビーチであらわな姿
『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろしている。
ベッドでの寝転びショットや、ビーチでのグラビアショットが先行公開されると、SNSでは「なにこれwww」「どうしよう、、、くっそ可愛いんだがww」「グラビアデビュー！ちょっと興味ありますww」「何故かミャクミャクにセクシーさを感じる」「サービスショット…だと……!?」などの反響が寄せられていた。
【写真】ミャクミャク、衝撃のグラビアポーズ ベッドやビーチであらわな姿
『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろしている。
ベッドでの寝転びショットや、ビーチでのグラビアショットが先行公開されると、SNSでは「なにこれwww」「どうしよう、、、くっそ可愛いんだがww」「グラビアデビュー！ちょっと興味ありますww」「何故かミャクミャクにセクシーさを感じる」「サービスショット…だと……!?」などの反響が寄せられていた。