辻希美、“大好物”な長女・希空の手作りお菓子明かす「サササッと作ってくれて」
タレントの辻希美が17日、都内で行われた日清シスコ『おいしい全粒穀物』シリーズ記者発表会に登壇した。
【全身ショット】かわいい！花柄ワンピースを着た辻希美
「10代のときから食物繊維を意識はしているつもりだけど今の自分の必要量はわかっていない」という辻は、イベントで欧米を中心に注目され、食物繊維を積極的に摂取する「ファイバーマキシング」について管理栄養士・関口絢子氏からオートミールを使用したレシピの試食やクイズで学んだ。
ザクザク食感のクッキーはオートミールロールドオーツクッキーが提供されると「本当にこれ大好き。長女がよくお菓子作りをしてるんですけど、長女がよくサササッと作ってくれて。私が『食べたい』というと作ってくれるお菓子のひとつ。すごく美味しくて大好きです」とし、ワンハンドで食べられるオートミールを米替わりにしたおにぎりなど「お弁当に入れたりしてもいいですね」と堪能した。
また忙しい毎日の食事で気をつけていることは「一応目で見て楽しむ。緑、赤、黄色をなるべく入れるように。量もそうですし子どもたちが食べたいものになるべく応えてあげられたらと一応、思ってはいます（笑）」と辻。「子どもたちも食物繊維を摂れているのか不安にもなった。きょう学んだことを活かしてご飯をオーツ麦に変えてみるとか体調面も管理していけたら」と意気込んでいた。
【全身ショット】かわいい！花柄ワンピースを着た辻希美
「10代のときから食物繊維を意識はしているつもりだけど今の自分の必要量はわかっていない」という辻は、イベントで欧米を中心に注目され、食物繊維を積極的に摂取する「ファイバーマキシング」について管理栄養士・関口絢子氏からオートミールを使用したレシピの試食やクイズで学んだ。
また忙しい毎日の食事で気をつけていることは「一応目で見て楽しむ。緑、赤、黄色をなるべく入れるように。量もそうですし子どもたちが食べたいものになるべく応えてあげられたらと一応、思ってはいます（笑）」と辻。「子どもたちも食物繊維を摂れているのか不安にもなった。きょう学んだことを活かしてご飯をオーツ麦に変えてみるとか体調面も管理していけたら」と意気込んでいた。