お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が17日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲスト出演した「ハイヒール」モモコ（62）の“素顔”を暴露した。

人気グルメをかけたクイズ企画では、モモコが一切ボケないことを暴露した小杉。「正解すると即食べる」と、カメラが止まった瞬間の行動が明かされると、モモコは「本番中に“後でインサートを撮ります”って取り上げられたらアカンから、ブワーッと食べる」と笑った。

「せっかくもらったのに取り上げる時がある、アレが嫌で嫌で」と打ち明け、「食べ物がかかったらね」と認めたが、MCの「ハライチ」澤部佑は「私がやってる番組でも、モモコさんにロケに行っていただいてる」と切り出した。

澤部は「英語禁止ゲームとかで、サッカーの日本代表の槙野（智章）さんがめっちゃ英語をしゃべっちゃったりする」と回想。「そしたらモモコさんが“アカンわ、この人アカンわ。手ぇ出てしまいそうやわ”って、面白い感じをちょっと超えちゃって」と振り返った。

すると小杉は「大阪で長い期間やってる通販番組がある」と、モモコがコンビでMCを務める長寿番組に触れた。デモンストレーターが勧める化粧品のクリームを、通常は少し試して説明に行く流れをモモコが無視しているといい、「しゃべってる間ずっと」と手足に塗りまくる様子を再現した。

これを受けて、当のモモコは「全部使い切りたい。それはもう、なんぼ使ってもええから」とぶっちゃけていた。