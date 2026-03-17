Ｋ−ＰＯＰ第２世代を代表する女性グループ・４ｍｉｎｕｔｅ（フォーミニッツ）の元メンバー・チョン・ジユンが１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「本物のファンたちのページ」の「ショート動画よりもウェブ小説が好きな人々の集まり」にゲスト出演し、現在ウェブ小説家として活動していることを明かした。

番組でジユンは、自身について「以前は歌手として活動していて、今はウェブ小説家として活動している」と紹介。「作家活動をしていることは秘密にしていたのに、（同番組の）出演オファーが来て驚いた」「ウェブ小説家として番組に出演するのは初めて」と高揚した様子を見せた。

ウェブ小説作家になったきっかけを聞かれると「小説オタクとして読むことだけを楽しんでいたけど、ふと『自分でも一度、作品を書いてみたらどうなるかな？』と思い立った。その時、政府がちょうどアカデミーのようなものを無料で提供していたので、申し込んでみた」「面接を受けて合格し、優秀な学生として選ばれてそこで作家契約を結び、デビューすることになった」と説明した。

その後、作家名を使って活動していたジユンは「正体を明かすことが自分にとって良いことなのかを考えた時にポジティブになれず、これまで公表できなかった」と打ち明けていた。