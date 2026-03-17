米情報サイト「ファングラフス」は１６日（日本時間１７日）、ＭＬＢが３Ａのパシフィックコーストリーグ（ＰＣＬ）で「チェックスイング（ハーフスイング）チャレンジ」制度を試験導入すると報じた。

ＭＬＢなどではバット軌道の追跡技術が導入済みで、これを用いて、打者、投手、捕手がチャレンジできる仕組み。フロリダステートリーグ（ロー１Ａ）などで昨年からテストされていたという。

現在ハーフスイングについては、公認野球規則で客観的な基準が定義されていない。守備側のアピール受けて判定する一塁、三塁塁審にゆだねられている。今回は「バットのヘッドがグリップに対して４５度を越えたかどうか」と明確に定義するという。フロリダステートリーグでのテストでは、三振率がわずかに低下したというデータがあるという。

もう一つの３Ａであるインターナショナルリーグでは、「バットのヘッドがグリップに対して４５度を越えたかどうか」という基準のみ導入し、チャレンジ制を導入するＰＣＬとの比較材料とするという。

また同リーグでは２６年後半から、二塁ベースを本塁側に近づけ、一、三塁との距離を９インチ（約２３センチ）短くするテストも実施されるという。

ＭＬＢではピッチクロック、今季から導入されるボール・ストライク判定チャレンジ制度（ロボ審判）、守備シフト制限などの新ルールや技術は、マイナーでのテストを経て導入されている。