東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

中銀政策金利（3月）12:30

結果 4.10%

予想 4.10% 前回 3.85%



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イラン戦争は間もなく終結するが「今週中」ではない

米中首脳会談を「1カ月」ほど延期するよう要請した

ホルムズ海峡巡る支援要請も各国消極的で非常に失望した



イラン外相がイランと米国の当局者が対話再開したとの報道を否定

米国が石油トレーダーと一般大衆を誤解させるための報道だ



「フーシ派」はイランを支援する準備ができている（タイムズ紙）

イラン最高指導者モジタバ師はフーシ派を「勇敢で忠実な勢力」と称賛

フーシ派もモジタバ師を「勇敢な指導者」として支持する声明を発表



※イエメン親イラン武装組織「フーシ派」

「神は偉大なり。米国に死を、ユダヤ人に呪いを、イスラムに勝利を」



【原油市場】

国際エネルギー機関（IEA）

さらなる石油備蓄放出が可能、14億バレル以上残っている

放出可能だが解決策にはならない、重要なのはホルムズ海峡の再開だ



【日本】

植田日銀総裁

賃金と物価が共に緩やかに上昇するメカニズムが復活した

2%物価目標が持続的安定的に実現するよう適切に政策運営していく

長期金利が急激に上昇するといった例外的な状況では機動的にオペ実施



片山財務相

金融市場全般に大きな変動生じている、いかなる時も万全の対応とる

現状ファンダメンタルに沿った動きではないと思っている



【豪州】

豪中銀理事会

5対4で金利引き上げを決定、短期的なインフレ期待はすでに上昇

米イラン戦争で石油価格が高騰、インフレをさらに押し上げると判断

インフレが当面目標を上回る水準で推移する可能性が高いと判断

インフレ含めリスクがさらに上振れ方向に傾いていると判断



【NZ】

NZ財務省経済報告

6月末までに原油100ドル推移なら年間インフレは約3%になる可能性

長期にわたるショックはインフレと成長への影響を増幅させる可能性

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