夜行バス到着後「シャワーを浴びたい」などに対応 快活CLUB×HISのコラボパック発売【概要】
快活CLUB（運営：株式会社快活フロンティア）とHISは、初のコラボパックとなるオプショナルプラン『快活CLUB旅支度パック（3時間）』を3月23日からHIS高速バス予約サイト限定で販売開始する。
【画像】夜行バス到着後、快活CLUBを利用のイメージ
夜行バスは移動中に仮眠でき、交通費の負担も比較的少ないことから、長距離移動の手段として広く利用されているものの、到着時間が早朝になるケースも多く、バスで一晩過ごした後に「シャワーを浴びたい」「着替えたい」「メイクを直したい」などの声がある。
快活CLUBが、こうしたニーズに対応する。「鍵付完全個室は着替えや、全身が映る大きな鏡でメイクやヘアセットなど、身だしなみを整えるのに最適です。シャワールームにはシャンプー＆リンス・ドライヤーが設置されており、歯ブラシ、洗顔料、タオルなどは店頭販売を行っているため、アメニティをお持ちでない方も手軽にご利用いただけます」と案内する。
■快活CLUB旅支度パック（3時間）
料金：1500円（1人／税込）
時間：3時間
対象：東京、名古屋、大阪の一部店舗
席種：鍵付完全個室
※18歳未満および高校生は利用できない
【画像】夜行バス到着後、快活CLUBを利用のイメージ
夜行バスは移動中に仮眠でき、交通費の負担も比較的少ないことから、長距離移動の手段として広く利用されているものの、到着時間が早朝になるケースも多く、バスで一晩過ごした後に「シャワーを浴びたい」「着替えたい」「メイクを直したい」などの声がある。
■快活CLUB旅支度パック（3時間）
料金：1500円（1人／税込）
時間：3時間
対象：東京、名古屋、大阪の一部店舗
席種：鍵付完全個室
※18歳未満および高校生は利用できない