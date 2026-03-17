人気コーラスグループ「純烈」のリーダー・酒井一圭さんがプロデュースする、「純烈」の弟分グループ「モナキ」が公式Xを更新。3月29日(日)に『イオンタウン守谷』で開催予定だった、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーンを中止したことを発表しました。

【写真を見る】【 純烈の弟分・モナキ 】デビューシングル発売記念キャンペーンが再び中止に「当初の想定を超えるお客さまがご来場されることが予測されるため」





公式Xでは「中止のお知らせ 3/29(日) イオンタウン守谷（茨城県守谷市）デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーン 」と題して投稿。









続けて「3月29日（日）にイオンタウン守谷で開催予定でしたキャンペーンは、当初の想定を超えるお客さまがご来場されることが予測されるため、お客さま並びに出演者の安全を考慮し、中止とさせていただきます。」「楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けします事、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。」と綴っています。









モナキは3/8(日)に大阪で開催予定だった、キャンペーンのミニライブも同様の理由で中止となっていました。









２０２５年に開催された、純烈の全国ツアーのツアーファイナルとなる「いい風呂の日♨純烈コンサート 2025」で、酒井さんプロデュースの弟分グループ「モナキ」はお披露目。









その際に、グループ名「モナキ」は、「名もなき者たち」の略でもあり、プロデューサーの酒井さんが調べたところ“「名もなきもの」とか「有名でない」とか「何もない」とか、昔の言葉でそういう意味“ということで、酒井さんが4人に抱いていた「無味無臭」というイメージと合致しての命名されたことが明かされていました。









メンバーは、じんさん、サカイJr.さん、ケンケンさん、おヨネさんの4人。じんさん、ケンケンさんはそれぞれスーパー戦隊ヒーロー経験者で、サカイJr.さんとおヨネさんは芸能活動未経験ということでしたが、ステージでは4人で楽曲も披露。









そんなモナキの4人へのアドバイスを求められた酒井さんは“スキャンダル気をつけてっていうのと、誰か辞めるんやろうしね、いずれ”と、縁起でもないことを言って笑いを誘いつつ“頑張って欲しい。長持ちしてほしい。夢をそれぞれ現実にしてもらえるように、僕は支えたり手伝ったりという感じ”と、エールを送っていました。







【担当：芸能情報ステーション】