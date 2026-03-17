シャープは１６日、本社を堺市から大阪市内に移転した。

経営危機に陥っていた２０１６年７月、経費削減のため本社を堺へ移転し、その直後に鴻海（ホンハイ）精密工業の傘下に入った。業績は回復傾向をたどるが、この１０年間、親会社の鴻海の意向に翻弄（ほんろう）される場面が多い。（坂下結子）

人材育成の一環

新本社は、大阪市中央区のオフィスビルをほぼ丸ごと借りて約８００人が勤務する。企業向け製品のショールームも設ける。沖津雅浩社長は「構造改革から成長に向かうために人材育成に力を入れており、移転もその一環」と強調した。

シャープは、堺市に本社を移した翌月の１６年８月、電子機器受託生産大手の鴻海の子会社になった。鴻海流の徹底したコスト削減で業績を回復させたが、液晶パネル事業などを巡り鴻海の方針が二転三転した。

かつて世界をリードした液晶パネル事業は、中国・韓国勢の猛烈な追い上げを受けた。巨額の資金を投じた堺工場が重荷となり、運営会社「堺ディスプレイプロダクト（ＳＤＰ）」の一部株式を鴻海へ譲渡。残りの株式もすべて手放す考えだったが、方針転換により２２年にＳＤＰを完全子会社化した。

液晶苦戦

その後も液晶パネルが苦戦し、連結決算の最終利益は２４年３月期まで２期連続で赤字。堺工場のテレビ向け大型液晶パネルの生産を停止した。２５年５月には、亀山工場（三重県）第２工場を鴻海に売却する方針を発表したが、２６年２月に計画の白紙化を発表した。

熊本大の若林秀樹・卓越教授（技術経営）は「当初は鴻海の経営を学べたが、成長戦略がうまくいかなかった。液晶を巡る市況が変化し、互いの相乗効果がなくなってきた」と指摘する。

ＥＶ未知数

現在、鴻海との協業で目立つのは、新規事業の柱に位置付ける電気自動車（ＥＶ）だ。２７年度に国内で販売予定のＥＶミニバン「ＬＤＫ＋（プラス）」は、鴻海が車体を製造し、内装や販売をシャープが担当する。駐車時に運転席を後ろ向きに回転させると、リビングのような空間になるなど、家電を手がけるシャープらしい自動車を目指す。

ただ、世界的にＥＶ市場が失速する中、どこまでＥＶの売り上げを伸ばせるかは未知数だ。早稲田大の長内厚教授（経営戦略）は「家電を安く大量に作るノウハウがＥＶでも発揮されれば、シャープがポジションを作ることも不可能な話ではない」と語る。そのうえで「鴻海の生産力が生かせる海外企業との提携など、シャープ自身が鴻海グループにいる意義を示さないといけない」と指摘した。