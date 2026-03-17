「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、フジマック<5965.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



前週末１３日の取引終了後に、２６年１２月期連結業績について、最終利益を２２億５０００万円から４２億円（前期比７９．３％増）に上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２０円の年４０円から中間・期末各３０円の年６０円（特別配当２０円含む）へ引き上げたことが引き続き買い予想数の上昇につながっているようだ。同社及び子会社が東京都港区に保有する土地（賃貸用不動産）を譲渡するのに伴い、固定資産売却益３１億６７００万円を特別利益として計上する。なお、売上高４７５億円（同０．１％増）、営業利益３１億円（同１．９％増）は従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS