映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、雪のロケ地での目黒蓮（Snow Man）、浜辺美波、久保史緒里、西垣匠らのオフショットが公開された。

【画像】目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット＆クランクアップショット

■目黒蓮らが広大な雪景色のなかでピース！

投稿には「雪の山で行われた撮影は、心があたたかくなる場面になっています。ぜひ劇場でご覧ください」というコメントが添えられている。

公開された写真には、広大な雪景色の中で撮影されたカットが収められており、耳当てをつけた浜辺と久保の2ショットや、目黒と西垣のソロショットなどが公開。目黒は自撮りでピースサインを見せ、笑顔を浮かべている。

4枚目には、キャスト陣が棺桶を囲む場面を遠くから捉えたカットも公開。手前には黒いロングコートを着た目黒と浜辺の後ろ姿が写っており、奥には雪の残る草原や山並みが広がり、ロケのスケール感が伝わる1枚となっている。

SNSでは「至近距離の目黒くんの笑顔に吸い込まれる」「自撮りピースかわいい」「姿勢が美しい」「スタイル良すぎる」「激メロ」「目黒君の笑顔が眩しくてほっこり」「後頭部もかわいい」「至福すぎる」「恋」などの声が寄せられている。

なお、映画『ほどなく、お別れです』は現在公開中。

■目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット

■目黒蓮のクランクアップショット

Snow Man

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