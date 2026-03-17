アニメーション監督の芝山努さんが肺がんのため亡くなったことが17日、株式会社亜細亜堂の公式サイトで発表されました。84歳でした。

芝山さんの訃報について、「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。

葬儀は近親者のみで執り行われ、後日「お別れの会」を行う予定だということです。

■芝山努さんの経歴

亜細亜堂によると、芝山さんは1941年3月9日、東京の浅草に生まれ、明治大学文学部では演劇学科に進みました。東映動画（現在の東映アニメーション）に入社。アニメーターとして修業を積み、Ａプロダクション（現在のシンエイ動画）を経て、1978年に同僚の小林治さんとともにアニメスタジオ・亜細亜堂を設立しました。

『ど根性ガエル』『ガンバの冒険』『元祖天才バカボン』『まんが日本昔ばなし』などで作画監督や演出、レイアウトなどを務めた後、1980年からは『ドラえもん』に参加。同作の映画版では22作で監督を、テレビシリーズでも22年にわたってチーフディレクターを務めました。

さらに、1990年代以降は『ちびまる子ちゃん』『忍たま乱太郎』でも監督や総監督を歴任。芸術家と職人気質の両面からエンターテインメントと向き合い、優れた“絵”と“アニメーション”の力で、いつの時代も、子どもたちに長く親しまれる作品を送り届けてきました。

1999年には『第53回 毎日映画コンクール』のアニメーション映画賞を『ドラえもん のび太の南海大冒険』で受賞。2012年には『平成24年度 文化庁映画賞』にて映画功労部門を受賞、2018年には『東京アニメアワードフェスティバル2018』にてアニメ功労部門に選ばれました。