BTS長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』Netflix独占配信 トレイラー＆メインキーアート解禁
BTSのニューアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が3月27日より、Netflixにて独占配信される。トレイラーとメインキーアートが解禁された。
【動画】『BTS: THE RETURN』トレイラー公開 兵役を終えたBTSが再び集結
本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: 「あの少女」を撮ったのは誰なのか』『ポップスが最高に輝いた夜』で高い評価を受けたバオ・グエン。『マーサ』『カロルG: マニャーナ・セラ・ボニート』のThis MachineとHYBEが制作に参加した。
兵役を終えたBTSが再び集結し、ポップカルチャーの歴史に刻まれるであろう再始動へと歩み出す姿に密着。さらに、7人の韓国人メンバーがどのようにして世界的アイコンへと成長していったのか、その軌跡も振り返る。
この度、本作のトレイラーとメインキーアートが解禁された。2013年のデビュー以来、世界でも屈指の熱烈なファンコミュニティを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーはロサンゼルスに集まり、それぞれが過ごした時間と変化を胸に、かつて共有していたクリエイティブな空間で、再び共に音楽制作を開始する姿を描く。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出す新たな音楽を生み出していく7人。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語―レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。
さらに、韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継される待望のニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンス、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は3月21日20時にNetflixにて、独占ライブ配信。7名が、再びグローバルなステージに集結する。
Netflixドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』は、Netflixにて3月27日世界独占配信。
【動画】『BTS: THE RETURN』トレイラー公開 兵役を終えたBTSが再び集結
本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: 「あの少女」を撮ったのは誰なのか』『ポップスが最高に輝いた夜』で高い評価を受けたバオ・グエン。『マーサ』『カロルG: マニャーナ・セラ・ボニート』のThis MachineとHYBEが制作に参加した。
この度、本作のトレイラーとメインキーアートが解禁された。2013年のデビュー以来、世界でも屈指の熱烈なファンコミュニティを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーはロサンゼルスに集まり、それぞれが過ごした時間と変化を胸に、かつて共有していたクリエイティブな空間で、再び共に音楽制作を開始する姿を描く。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出す新たな音楽を生み出していく7人。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語―レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。
さらに、韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継される待望のニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンス、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は3月21日20時にNetflixにて、独占ライブ配信。7名が、再びグローバルなステージに集結する。
Netflixドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』は、Netflixにて3月27日世界独占配信。